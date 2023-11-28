انت الان تتابع تعرَّف على الفيتامينات والمعادن الأهم للطفل ومصادرها الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 7:39 صباحاً

كشف تجمُّع القصيم الصحي، عن أهم 3 عناصر من الفيتامينات والمعادن للطفل. وأوضح التجمُّع أن الطفل يحتاج إلى مجموعة متنوّعة من الفيتامينات والمعادن لينمو بشكل صحي وقوي، مشيراً إلى أن أهم هذه المعادن "فيتامين د، والحديد، والزنك". وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "اللحوم والسمك والألبان والبيض والبقوليات" من أهم المصادر الغذائية للفيتامينات والمعادن الثلاثة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرَّف على الفيتامينات والمعادن الأهم للطفل ومصادرها الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.