انت الان تتابع إغاثي الملك سلمان يوزع 600 سلة غذائية على متضرري زلزال هرات غرب أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 600 سلة غذائية في مديرية زندة جان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 3.600 فرد بواقع 600 أسرة؛ وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية على متضرري الزلزال في ولاية هرات.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر إغاثي الملك سلمان يوزع 600 سلة غذائية على متضرري زلزال هرات غرب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.