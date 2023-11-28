"التهديد الثلاثي".. هذا البروتين يزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 8:07 صباحاً

على الرغم من أنه يُعتبر إحدى العلامات التحذيرية المهمة عند تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب، يتغاضى الكثيرون عن ارتفاع مستوى البروتين الدهني (a) في الجسم. ووفقًا لأخصائي أمراض القلب "سيت باوم"؛ فإن البروتين الدهني (a) هو بروتين معقد ينقل الكوليسترول في الجسم، وكلما ارتفع مستواه، زاد احتمال تراكم الكولسترول في الأوعية الدموية؛ مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية. ويقول "باوم" في حديث لقناة Fox News: "البروتين الدهني (a) يحتوي على جزيئات يؤدي ارتفاع تركيزها إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية". ونقلت "روسيا اليوم" عنه أن ارتفاع تركيز هذا البروتين المعقد في الجسم يسبب تصلب الشرايين، وزيادة خطر جلطات الدم، والالتهابات، وهو جانب مهم من تطور "لويحات" الكوليسترول وخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب. وتابع: "نحن نسميه تهديدًا ثلاثيًّا"؛ مشيرًا إلى أن 20% من سكان الولايات المتحدة معرضون لخطر البروتين الدهني (a) وهذا "عدد كبير جدًّا". ومع ذلك لا يعرف سوى القليل من الناس مستواه في أجسادهم. وأوصى بإجراء تحليل دم لمعرفة مستوى البروتين الدهني (a) وخاصة الأشخاص الذين يعانون من تغير حالتهم الصحية. لأن من الصعب التحكم بمستوى هذا البروتين المعقد بمساعدة عوامل نمط الحياة.

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