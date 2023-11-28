انت الان تتابع تُشَكل خطورة على المتنزهين.. "بيئة العاصمة المقدسة" تردم بئرًا مكشوفة في "المغمس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 8:22 صباحاً

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ردم بئر مكشوفة في المغمس، عقب تداول مقطع من أحد المواطنين يحذّر من مخاطرها على المارة والمتنزهين. ووقف موظفو المكتب والجهات ذات العلاقة على الموقع لاستكمال الإجراءات الرسمية ومعالجة وضع البئر. بدوره أكد مدير المكتب المهندس أحمد بن عبدالله القرني أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، يواصل أعمال ردم الآبار المكشوفة؛ حيث نجح المكتب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أعضاء لجنة الآبار المكشوفة والمهجورة، في ردم الآبار التي تشكل خطورة لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية. من جهته أوضح مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني، ضمن الخدمات الإلكترونية، ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ ودعا الخليف المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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