الإعلامي المصري عمرو أديب يعلن منحه الجنسية السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 8:29 صباحاً

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب؛ حصوله على الجنسية السعودية أخيراً. ورفع أديب؛ الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على هذا التكريم، وعلى هذا التشريف. وقال أديب؛ أنا الآن مواطن عندي جنسية مصرية وجنسية سعودية. وأضاف، أعمل منذُ 30 عاماً في مؤسسات إعلامية سعودية في الخارج. وتابع أديب؛ عبر موقع برنامجه "حكاية" الذي يُذاع من "إم بي سي مصر"، على X، أن هذا التكريم يعد مسؤولية، وأتمنى أن أكون جسراً بين دولتيْن محوريتيْن في العالم العربي؛ مصر والسعودية؛ لتوطيد هذه العلاقات. وأشاد أديب؛ بالتطوّر الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، وكذلك تعامل المواطنين مع الزوّار والقاصدين.

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