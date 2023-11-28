تراند اليوم : جندي إسرائيلي يعزف على جيتار في غزة.. وشاب فلسطيني: سرقه من منزلنا

صحيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يعزف على جيتار ويغني ويرقص على ركام المنازل في قطاع غزة، جدلاً واسعاً بمنصات التواصل الاجتماعي.

الشبه الكبير

ومن جهته، قال حمادة نصرالله الشاب الفلسطيني النازح إلى جنوب غزة، إنه تفاجأ بالفيديو، موضحا أنه أول ما شاهد الجيتار لاحظ الشبه الكبير مع جيتاره الذي أهداه إياه والده قبل رحيله.

ذكرى والدي

وذكر الشاب الفلسطيني،الآلة الموسيقية الوحيدة الباقية من ذكرى أبيه، سرقها جندي إسرائيلي من منزلهم في شمال القطاع الذي تركوه جراء الغارات الإسرائيلية.

سرقة جيتار

وتابع: حين أدركت سرقة جيتاري أول ما تبادر إلى ذهني جملة واحدة: "بدي ياه.. هادا إلي".