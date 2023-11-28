شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء وكساء وغذاء.. مركز الملك سلمان ينفذ أعماله الإغاثية في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مركز الملك سلمان للإغاثة عددًا من الأعمال الإنسانية والإغاثية، في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.100 حقيبة شتوية في منطقتي قلات وسوراب بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.700 فرد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

علاج الأطفال في سقطرى

ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والمسالك البولية في محافظة أرخبيل سقطرى.

ومن المقرر أن يجري الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 100 عملية جراحية، بالإضافة إلى معاينة حالات المسالك البولية.

وأكد محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي أهمية الحملة في التخفيف من معاناة الأطفال المرضى ومرضى المسالك البولية في المحافظة، ومعالجة الكثير من الحالات وإجراء العمليات المختلفة، مثمنا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال ذاراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي اليمني.

وتأتي الحملة امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

الكسوة الشتوية

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظتي الكرك، والطفيلة بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 1.646 فرداً بواقع 248 أسرة من الأسر السورية اللاجئة، والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.

سلال غذائية

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 600 سلة غذائية في مديرية زندة جان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 3.600 فرد بواقع 600 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لمتضرري الزلزال في ولاية هرات. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.