السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 248 أسرة لاجئة في محافظتي الكرك والطفيلة بالأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظتي الكرك، والطفيلة بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 1.646 فرداً بواقع 248 أسرة من الأسر السورية اللاجئة، والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.