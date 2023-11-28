إزالة لوحات المحلات المغلقة شرط الترخيص

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان على أن وجود لوحات لمحلات مغلقة أو وجود أساساتها المهملة، يعد مخالفة لاشتراطات شهادة امتثال المباني، ودعت إلى المبادرة بإزالتها لإصدار الشهادة، بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري.

مظاهر سلبية

أكدت الوزارة ضرورة التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، وتهدف الاشتراطات إلى ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص قد تشكل تشوهاً بصرياً في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري، إضافة إلى التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال، مؤكداً أهمية دور الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.

وثيقة تنظيمية

تعد شهادة امتثال وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة؛ تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وتكون مدتها 3 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة امتثالاً لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها وتحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري وتعزيز جودة الحياة في المحاور المستهدفة، والحفاظ على الممتلكات العامة.

اشتراطات بلدية

- الحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني

- ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص

- ضرورة الارتقاء بجودة المشهد الحضري

- تعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي