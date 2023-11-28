الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تستدعي 3 من مستخدمي منصة X لهذا السبب

استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 3 من مستخدمي منصة “X” بسبب نشرهم محتوى مسيء لشعوب شقيقة. وأوضحت مصادر مطلعة، أنه تم ضبط المحتوى المسيء، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال أصحابه، بما في ذلك إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

وشدد المصدر على أن الهيئة تتابع وترصد باستمرار مخالفات المحتوى الإعلامي، بما في ذلك التطرق إلى ما فيه الإضرار بعلاقات المملكة مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

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