شكرا لقرائتكم خبر عن عصير لعلاج السرطان في 42 يوماً...مكوناته و طريقة الأعداد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ينصح الطبيب النمساوي برويس رودولف الذي قضى معظم حياته في البحث عن أفضل أدوية طبيعية لعلاج السرطان، وتحقق حلمه مؤخرا باكتشافه لعصير يقضي على السرطان والأمراض المستعصية الأخرى.

وللتوصل إلى هذا الاكتشاف أجرى برويس تجارب على أكثر من 45 ألف شخص كانوا يعانون من أمراض السرطان والأمراض المستعصية الأخرى.

ونصح الطبيب النمساوي اعتماد نظام غذائي خاص مدته 42 يوماً خلاله يقوم المريض بشرب الشاي فقط وعصير الخضار الذي اخترعه ويتشكل من نسبة عالية من"البنجر" (الشمندر).

وذكر برويس أن الخلايا السرطانية ستجوع وتموت بعد 42 يوما، كما سيساعد هذا العصير على تحسين صحة المريض بشكل إجمالي.

ولإعداد هذا العصير الفريد من نوعه هذه هي الوصفة: "البنجر" (الشمندر) بنسبة 55% من العصير، الجزر بنسبة 20%، جذور الكرفس بنسبة 20%، البطاطا 3% والفجل 2%.

وأشار برويس إلى أن طريقة تحضير العصير سهلة جدا، فيكفي فقط خلط المكونات بالخلاط الكهربائي، ثم شربه لتنطلق عملية العلاج.

ويعتبر "البنجر" (الشمندر) نوعا من الخضار المغذية جداً، إذ يحتوي على الفيتامينات B1,B2,B6 وعلى الأسيد فوليك والحديد والزنك ومضادات الأكسدة، البوتاسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، الكالسيوم، الصوديوم.

و يحتوي "البنجر" (الشمندر) كذلك على الـبيتايين ("Betaine") وهو حمض أميني يمتلك خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومنظفة للجسم من السموم. وكانت توصلت دراسات سابقة إلى أن "البنجر" فعال جداً ضد السرطان لا سيما منه سرطان الدم.

هذا ويمتلك "البنجر" كمية كافية من الأسيد فوليك، تجعله طعاماً ممتازاً للحامل، كما أنه مفيد جداً للصداع وآلام الحيض ولمشاكل العظام والجلد.

المصدر: pure-t.ru