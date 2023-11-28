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إطلاق المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام للأطفال في مديرية المكلا بحضرموت

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الرياض - علي القحطاني - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي ينفذ خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 9 عمليات جراحية، تكللت بالنجاح التام -ولله الحمد-.

ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة العظام التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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