شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام للأطفال في مديرية المكلا بحضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي ينفذ خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 9 عمليات جراحية، تكللت بالنجاح التام -ولله الحمد-.

ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة العظام التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.