شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تذكر الحالات المسموح فيها بتغيير الصورة الشخصية ببطاقة الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الأحوال المدنية على أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأشارت الأحوال المدنية إلى الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.

– يتشرط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب.

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.