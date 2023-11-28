تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة إصابته بمرض التصلب اللويحي وكيف تغلب عليه

صحيفة الخليج 365: روى المواطن محمد القاسم قصة إصابته بمرض التصلب العصبي المتعدد "اللويحي" وكيف تغلب عليه ونجح في عمله حتى تملك مصنعا .

وقال القاسم: في عام 2011 صحيت من النوم فجأة وجدت عندي صعوبة واحتباس في التبول وشوي شوي المستوى في تنازل في الدراسة وبدنيا، رحت لأكثر من مستشفى ولأكثر من طبيب كلهم ما يدرون وش فيني وأحدهم قال عندك وسواس وأنت مريض نفسي.

وتابع: أخذوني الأهل إلى دكتور الأعصاب وعلمته قصتي وزعل وتضايق وطلب مني أشعة وتحاليل واخبرني أني مصاب بالتصلب اللويحي. وأضاف: شي جديد وإصابة جديدة جلست مع نفسي وشفت الاشياء اللي ضاعت مني وقلت لازم أنجز تخرجت من الجامعة عام 2014 وسوق العمل كان صعب في البداية.

وواصل: قال لي الوالد تعال نجرب نعمل في مواد البناء لين تلقى الوظيفة المناسبة ودخلت هذا المجال وتحديدا في الرخام ، إلى ما قبل كورونا قررت أفتح سجل تجاري واستأجرت محل ولما جت الجائحة الحمد لله المصنع اللي كنت أحلم فيه تملكته.

وأوضح القاسم العوامل التي ساعدته في التغلب على المرض قائلا : اختصرت التصلب في أربع نقاط: التغذية الصحية مع الالتزام بالعلاج ، فيتامين دال ثم التمارين والعلاج الطبيعي ثم العمل.