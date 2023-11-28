تراند اليوم : شاهد: مقتل طالب وإصابة آخر أثناء مشاجرة جماعية داخل مدرسة في أمريكا

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو، لحظة اندلاع شجار جماعي في مدرسة ثانوية بولاية نورث كارولينا، مما أسفر عن مقتل طالب ونقل آخر إلى المستشفى.

هتاف وتصوير

ووفق الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أحد الطلاب دفع زميله ووجه له لكمات قوية ثم ركضا إلى صالة الألعاب الرياضية بالمدرسة، وتبعهما العشرات من الطلاب الذين يهتفون ويصورون على هواتفهم.

سكين وطعن

وقام أحد الطلاب بسحب سكين وطعن آخر في ساقه وفي الفخذ، بينما كان الطلاب يهربون.

سيارة إسعاف

وشوهدت سيارتي إسعاف تغادران مدرسة ساوث إيست رالي ماجنت الثانوية، تتبع كل منهما سيارة شرطة، في وقت مبكر من يوم الإثنين.

شجار ومشتبه به

وأفادت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على مشتبه به، لكنها لم تذكر سبب الشجار.