تراند اليوم : بالصور .. رئيس البرازيل يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

صحيفة الخليج 365 - واس : وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجيو دي روسي باث، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.