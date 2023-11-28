تراند اليوم : حققت نتائج واعدة.. دراسة تكشف عن مادة في "تفل القهوة" تعالج مرضين خطيرين

صحيفة الخليج 365: توصلت دراسة حديثة إلى أن "تفل القهوة" يمكن استخدامه في علاج جديد لمرض ألزهايمر وباركنسون.

وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الصن" البريطانية، فإن صيغة حمض الكافيين حققت نتائج واعدة في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية.

وأكد الباحثون أن المادة ساعدت في إزالة الجذور الحرة، وهي جزيئات في الجسم مرتبطة بمجموعة من الحالات، بما في ذلك مرض باركنسون، ومنعها من التسبب في أضرار، كما منعت أيضا تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض ألزهايمر دون آثار جانبية كبيرة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جيوتيش كومار، من جامعة تكساس: " تم استخلاص المادة من خلال تسخين تفل القهوة عند درجة حرارة 200 مئوية لمدة 4 ساعات، وذلك لتغيير البنية الكربونية لحمض الكافيين".