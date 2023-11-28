شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. السواحة يبحث تعزيز التعاون مع شركة ibm والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة في واشنطن أمس الاثنين، برئيس مجلس إدارة شركة IBM الأمريكي أرفيند كريشنا، ضمن زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك في المجالات التقنية، وتبني الحلول الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إضافة إلى تطوير وتنمية القدرات الوطنية في التقنيات الحديثة.

حضر اللقاء وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية د. منير الدسوقي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، وعدد من مسؤولي الجانبين.