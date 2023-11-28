شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية مُخالفين لنظام البيئة، لنقلهما أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة عسير، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.