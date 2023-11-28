شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار إغلاقه لـ3 أشهر.. إليك بدائل طريق الصرار "الحناة - الجببل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح طريق الصرار ”الحناة - الجبيل“ بالمنطقة الشرقية، بدايةً من تقاطع جوسمين بطول 7,5 كم باتجاه الجبيل، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الصيانة جاءت بالتعاون مع إدارة المرور بمحافظة الجبيل وستكون خطة سيرة الحركة المرورية كالأتي:

أولاً: القادم من الصرار بإتجاه طريق أبو حدرية سوف يتم تحويل الحركة المرورية للقادم من الصرار إلى طريق أبوحدرية وذلك من عند تقاطع جو سمين يتم توجيه الحركة إلى طريق أبو حدرية شرقاً بإتجاه تقاطع الفاضلي.

ثانياً: القادم من طريق أبوحدرية والمتجه إلى الصرار سوف يتم تحويل الحركة المرورية للقادم من طريق أبوحدرية من عند تقاطع الفاضلي ومن ثم توجيه الحركة إلى الصرار

ثالثاً: القادم من الجبيل ومتجه إلى الصرار سوف يتم تحويل الحركة المرورية للقادم من الجبيل حيث يتم توجيه الحركة على طريق أبوحدرية شمالاً إلى تقاطع الفاضلي ومن ثم الاتجاه إلى الصرار.

وتأتي هذه الجهود سعياً لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة الحياة للوصول إلى طرقًا رائدةً ومستدامة.