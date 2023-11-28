شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة والضريبة" تعلن القواعد الجديدة للمزادات العلنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، قواعد المزاد العلني، والتي تهدف إلى ضمان الحياد والشفافية في عمليات وإجراءات المزاد العلني والإشراف عليه وتطبيق الشروط والأحكام التي تراعي مصلحة مالك البضاعة والمشتري، وتسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة.

وأوضحت الهيئة أن البضائع تعتبر متروكة في حال مضي مدة 15 يومًا للبضائع سريعة التلف، أو 30 يومًا للبضائع الأخرى، مع احتساب المدد الموضحة في هذه المادة من تاريخ تفريغ البضائع في الدائرة الجمركية.

شروط المزاد العلني

وأوجبت الهيئة الإعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لديها، ويجب أن يتضمن الإعلان مكان إقامة المزاد ووقت إقامته ونوع البضائع ووسائط النقل محل المزاد وقيمة الضمان وموعد التسجيل وطريقة تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد.

ونصت ”القواعد“ على أنه يجب الإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بـ (5 أيام) على الأقل، وذلك للبضائع ووسائط النقل ويستثنى من ذلك البضائع سريعة التلف أو ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب الأمر استثناءها وفقا لما تقرره الهيئة. ​

واشترطت الهيئة للتقدم للمزايدة ألا يكون الشخص من موظفي الهيئة، وألا تربطه صلة قرابة به حتى الدرجة الثالثة، ويجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقا لما تحدده بالإعلان، تقديم الضمان باسم الهيئة.

وأجازت الهيئة بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي تراه مناسبًا أو التنازل عنها بدون مقابل بعد موافقة المحافظ. ​

وأكدت قواعد المزاد العلني أن للهيئة الحق في مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية، أو عدم الالتزام بإكمال كافة الإجراءات الجمركية لأي سبب أو مخالفته أحكام هذه القواعد، ولها أن تعيد إجراءات المزاد على نفقته الخاصة. ​