شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب سعودي للنتائج.. تعرف على موعد إعلان المستضيف لمعرض إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجمعية العمومية 173 لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض اكسبو 2030، عن موعد الإعلان عن نتيجة التصويت على استضافة معرض اكسبو 2030.

وبحسب جدول أعمال الجمعية يجري الإعلان عن اسم المستضيف في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت باريس السادسة والنصف بتوقيت المملكة.

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وتبدأ الفعالية الساعة الواحدة والنصف، فيما يجري التصويت من الرابعة والرع حتى الرابعة والنصف.

بلغ عدد الدول الداعمة والمؤيدة لطلب الرياض استضافة إكسبو 2030 إلى 90 دولة من أصل 170 دولة عضو في المكتب الدولي للمعارض، مما يقرب السعودية من الفوز باستضافة المعرض مع منافسة ضعيفة محتملة من مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وقدمت السعودية في 29 أكتوبر 2021م، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.