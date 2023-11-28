السعودية | انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، وسط مشاركة نُخبة من مُلاك الصقور في المملكة والخليج وأنحاء العالم، وذلك بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المهرجان الذي يستمر حتى 14 ديسمبر المقبل، ويتضمن أكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم، يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله – وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة.

وكشف الطويل أن نادي الصقور السعودي يعمل بشكل متواصل من أجل الارتقاء بفعالياته المختلفة، حيث يشهد كل عام المزيد من التطوير والدعم للصقارين، مشيراً إلى أن إجمالي جوائز الفائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، تتجاوز 33.6 مليون ريال، للفائزين بمسابقتي الملواح والمزاين، من السعوديين والدوليين.

وعن الجديد لهذا العام، أوضح أنه تم استحداث عدد من الأشواط في مسابقة الملواح، إضافة إلى تتويج عدد أكبر من الفائزين في أشواطه، تحفيزاً للصقارين على المشاركة والتنافس للظفر بلقب الأشواط، التي تحمل اسم (كأس الملك عبدالعزيز) في كل فئة، وأشواط “سيف الملك” التي تجمع النخبة.

وبين أن نادي الصقور السعودي رفع عدد المراكز التي تُمنح لها الجوائز في شوط الإنتاج المحلي بمسابقة الملواح إلى 20 فائزاً، بعد أن كانت تُمنح للفائزين في المراكز الخمسة الأولى، وإضافة شوط لصقور (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور) في المسابقة ذاتها، ومنح جوائز للمراكز العشرة الأولى في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، عوضاً عن المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب إضافة شوط في مسابقة المزاين لفئة (جير بيور قرناس) مخصص للسعوديين.

ويشهد المهرجان مسابقة المزاين ثمانية أشواط؛ 3 لفئة الفرخ (حر إنتاج محلي، وحر من حر، وجير بيور)، فيما خصصت خمسة أشواط للقرناس (حر من حر، وحر قرناس، وحر أسود أدهم، وجير بيور للسعوديين، وشاهين بحري)، وسيحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، مقابل 200 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و 100 ألف ريال لصاحب المركز الثالث.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتكون من مسابقتي المزاين وتُعنى بأجمل الصقور؛ وفق معايير معينة حسب لجنة حكام خبيرة، إلى جانب مسابقة الملواح أو (الدعو)، وتقام على مسافة 400 متر؛ وتتضمن أشواطاً للمحترفين والمُلاك المفتوح والملاك، للسعوديين وأخرى للدوليين.

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قد حقق أرقاماً مميزة منذ انطلاقته، ففي النسخة الأولى دخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية كأكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم من خلال مشاركة 1723 صقراً، وفي النسخة الثانية عام 2019 دخل موسوعة (غينيس) للمرة الثانية، بعد مشاركة 2350 صقراً.