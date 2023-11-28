السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في مديرية زندة جان بولاية هرات غرب أفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 600 سلة غذائية في مديرية زندة جان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 3.600 فرد بواقع 600 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لمتضرري الزلزال في ولاية هرات.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.