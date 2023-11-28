الحرب على المخدرات تسقط 266 متهما كل يوم

بلغ عدد المتهمين في قضايا المخدرات العام الماضي 266 متهما في اليوم، إذ وصل إجمالي المتهمين 96837 في 51213 قضية خلال عام 2022، بزيادة قدرها 12625 متهما عن العام الذي سبقه، والذي شهد 84212 متهما في 48025 قضية، وذلك وفقا لتقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة.

أضرار بالغة

يعمل بنظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة بموجب الأمر السامي الصادر في 1407هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء، وكذلك قرار مجلس الوزراء، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي، فالمهرب يقرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل «الإعدام» لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم، لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها، فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

تأصل الإجرام

يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

أما المتعاطي، فيعاقب بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك عطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

جرائم أخلاقية

حدد النظام معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات، إذ استثنى الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط في من يستفيدون من هذا أن يزيد عمر الطالب عن 20 عاماً، وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة، وألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها، وأن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط، وألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها، وألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية، وألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة، وألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية، وألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه. وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب 3 أشهر، أو يعاقب بالجلد 50 جلدة.

قضايا ومتهمون

2021

قضية

48025

متهما

84212

2022

قضية

51213

متهما

96837