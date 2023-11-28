صندوق الاستثمارات العامة يعلن حصوله على قرض مجمع ويكشف عن قيمته

وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE) اليوم، اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى.

ووفقًا للاتفاقية، التي تبلغ مدتها 13 عاماً، تبلغ قيمة التمويل الأولي 3 مليارات دولار، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار.

ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن التمويل سيستخدم لدعم استثماراته في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك البنية التحتية والتصنيع والطاقة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية.