شكرا لقرائتكم خبر عن احترس من عادات شائعة يرتكبها البعض تسبب تورم القدمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تورم القدمين من الإصابات الشائعة التعرض لها البعض.. أسبابه عديدة ومتنوعة قد يحدث بسبب ارتداء أحذية غير مريحة أو ليست بالمقاس الصحيح ، وفي بعض الأحيان بسبب الطقس الحار تتورم القدمين ويمكن أن تسبب بعض أنواع الحساسية أو العدوى المتعلقة بالطعام أيضًا تورم القدمين ،وفقا لموقع medical express نعرض أسباب تورم القدمين.

أسباب تورم القدم:

الوقوف لفترة طويلة أثناء العمل:

قد يؤدي الوقوف الطويل أثناء العمل إلى خمول عضلات ربلة الساق والكاحل، مما قد يتسبب في تجمع الدم والسوائل في منطقة القدم فيسبب التورم.

إصابة الكاحل:

كإلتواء الكاحل والذي يسبب الإلتهاب حول منطقة القدم والتي تشمل (الأربطة، ومفصل الكاحل، العضلات، الجلد الخارجي). فإذا حدث إلتواء للكاحل، فإنه يمكن وضع الكمادات الباردة، مع لفها بمنشفة لمدة 10 دقائق كل ساعة لتقليل التورم. إذ يتم لف الضماد إبتداءاً من أصابع القدم وصولاً إلى منطقة الساق، مع عدم لف الضماد بإحكام شديد. وأما في حالة الشك بوجود كسر في العظام فمن المستحسن مراحعة الطبيب على الفور.

بالنسبة لمرضى السكري، قد تكون هناك خطورة أكبر عند حدوث تورم للقدم.

الحمل: هو تورم طبيعي تُعاني منه معظم مع النساء الحوامل

تورم مفصل الكاحل:

وعادة ما يحدث بسببين رئيسيين:

الجلوس على القدم بالضغط على مفصل الكاحل للجهة الخارجية لفترة طويلة.

إرتداء الأحذية التي لها حواف ضاغطة على مفصل الكاحل وغير مناسبة لمقاس القدم.



الإصابة ببعض الأمراض: ومنها أمراض القلب وأمراض الكبد، وأمرض الكلى، فجميعها تُسبب تغيرات في توازن الماء في الجسم مما يؤدي إلى انتفاخ القدمين أو الكاحل.