إسرائيل تعترف بإصابة 1000 جندي منذ هجوم 7 أكتوبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 11:35 صباحاً

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء) بإصابة ألف جندي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بعد رفضه سابقاً الإفصاح عن معلومات، بحسب ما أوردت "رويترز". وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الجيش بيّن أن عدد المصابين بلغ ألف ضابط وجندي، من بينهم 202 بجروح خطرة، و320 بجروح متوسطة، و470 بجروح طفيفة. وأوضحت أن من بين المصابين بجروح خطرة، 29 لا يزالون في المستشفيات.

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