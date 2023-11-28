شكرا لقرائتكم خبر عن "زيارة السواحة إلى أمريكا" تعزز الشراكة الاستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة يوم الاثنين، في مستهل زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وتطوير صناعة الفضاء في المملكة.

وفي أولى الاجتماعات، وترسيخًا لمكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار في المنطقة، ناقش السواحه مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، الشراكة بين البلدين في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى فتح آفاق الفرص الاستثمارية، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية بين البلدين.

كما اجتمع السواحة مع نائبة الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتقنيات الناشئة آن نويبرغر، وناقشا تعزيز الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN.

شراكات في مجال الفضاء

كما أجرى وزير الاتصالات اجتماعًا بمدير مجلس الفضاء الوطني شيراج باريك، لتعزيز وبناء الشراكات في مجال الفضاء، والمجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، ومناقشة الموضوعات ذات الجانب المشترك في المجالات البحثية في قطاع الفضاء وتقنياته.

حضر اللقاء وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية د. منير الدسوقي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي، وعدد من مسؤولي الجانبين السعودي والأمريكي.