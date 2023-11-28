شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلبة المتغيبين بعذر الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق الأحد القادم اختبارات الطلبة المتغيبين بعذر في اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، إضافة إلى اختبار الدور الثاني لطلاب نظام المسارات.

وكانت وزارة التعليم أوضحت بأنه يحق للطالب دخول الاختبار البديل إذا تغيب عن أداء اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو اختبار الدور الثاني بعذر تقبله المدرسة، علمًا بأن اختبار الغائبين بعذر أو بدون عذر في نظام المسارات في التعليم الثانوي هو نفس موعد اختبار الدور الثاني.

شروط قبول الأعذار

وبينت المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب بأنه يشترط لقبول عذر الطالب الذي تغيب عن مادة أو أكثر، أن يقدم عذر تغيبه خلال فترة سير الاختبارات وحتى انتهاء فترة الاختبارات بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، على أن يجرى الاختبار البديل لاختبار الفصلين الدراسيين الأول والثاني في بداية الفصل الدراسي التالي لهما، ويجرى الاختبار البديل لاختبار الدور الثاني بداية العام الدراسي التالي، يستثنى من المدة المريض والسجين؛ والذي يكون بقرار من مدير التعليم.

وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو جميعها بدون عذر مقبول، أو تغيب بعذر مقبول ولم يتمكن من دخول اختبار البديل؛ يعد مكملاً في الدور الأول، وعليه التقدم لاختبار الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي أو في كامل المقرر للمواد التي تغيب عنها حسب وضعه.