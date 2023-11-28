شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي": ضبط مخالفين باستغلال الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمين من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.