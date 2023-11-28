شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الوجبة الشهيرة تسبب الفشل الكلوي والنوبة القلبية المفاجئة.. حذر عائلتك منها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت النباتية الموجودة يتم استخراجه من ثمار شجرة الزيتون وغني بالعديد من المركبات الفعالة التي تعزز الصحة وتمنع العديد من الأمراض.

يلجأ كثيرون إلى تناول الوجبات السريعة بدلا من اختيار الأطعمة الصحية التي تعتمد على الخضروات والدهون الصحية، ويمكن ان يجعلوها الوجبة الأساسية لهم عند الخروج أو خلال تواجدهم بالعمل.

مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ويمكن لتناول الوجبات السريعة باستمرار أن يتسبب في زيادة الوزن، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل الصحية الخطيرة التي يمكن أن يتسبب بها كإرتفاع الكولسترول والسكري، والذي قد يتسبب في أمراض خطيرة، مثل : تراكم الدهون على الكبد.

وعلق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، ويعمل مستشار في عدد من المستشفيات السعودية، بأنه "يمكن أن تسبب دهون الكبد الإصابة بتليف الكبد".

وتابع حسام موافي خلال برنامجه "ربي زدني علما"، الذي يذاع عبر قناة "صدي البلد": أنه "تتأثر صحة الكبد بتناول الأطعمة غير الصحية والسكرية، وعالية الدهون".

مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

وأضاف حسام موافي: إلى أن "الحل الوحيد لعلاج دهون الكبد هو اتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون".

وأشار حسام موافي، إلى أن هناك بعض الأشخاص اكثر عرضة للإصابة بدهون الكبد، وهم : مرضي السمنة المفرطة.

وأوضح حسام موافي، بأنه يمكن تشخيص الإصابة بدهون الكبد عن طريق إجراء بعض الفحوصات الطبية مثل، تحليل وظائف الكبد، والموجات الصوتية، وتحليل الدم.