شكرا لمتابعة خبر عن التفاصيل الكاملة لواقعة تعرض الطائرة السعودية لعملية إطلاق نار في الخرطوم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية التفاصيل الكاملة لواقعة تعرض الطائرة السعودية لعملية إطلاق نار في مطار الخرطوم.

وقال رئيس التسويق :” صباح ذلك اليوم كان عندنا رحلة عائدة من الخرطوم، ومن الأشياء التي دلت على احترافية قائد الطائرة والطاقم لاحظوا قبل الإقلاع شيئا ما غريب يحدث حول المطار، إذ سمعوا صوت إطلاق نار”.

وأضاف “وعليها خاطبوا برج المراقبة وبلغوهم بما يحدث وفي نفس الوقت اتصلوا بمركز العمليات في الخطوط السعودية وعليه أعلن حالة طوارئ داخلية للتشاور من أجل اتخاذ القرارات السليمة بشأن هذا الأمر “.