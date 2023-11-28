شكرا لمتابعة خبر عن مختص : أسعار شالات الجوخ تبدأ من 7 آلاف وتصل إلى 14 آلف ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المهتم بالنشر وثقافة الإتيكيت وبروتوكول الزي السعودي المهندس عبد الله الروكان، أن أسعار شالات الجوخ تبدأ من 7 آلاف وتصل إلى 14 آلف ريال.

وقال الروكان خلال حديه على برنامج الراصد :” تريند هذا الموسم الجوخ والصوف الخالص الكشميري، أي شعر الماعز”، مؤكدًا أنه من أعلى الدرجات .

وأضاف :” أن الصوف الخالص المصنوع من شعر المعز يقوم بالتدفئة الجيدة في فصل الشتاء .