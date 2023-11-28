شكرا لمتابعة خبر عن رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية يوضح ما حدث في رحلة جاكرتا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية ، تفاصيل رحلة الخطوط الجوية السعودية التي كانت تقلّ وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في معرض التعليق على تغريدة الوزير التي انتقد فيها تأخر رحلته إلى جاكرتا، ووصف مسار الرحلة بأنه عجيب غريب.

وقال رئيس التسوق خلال لقائه على برنامج في الصورة المُذاع على قناة روتانا خليجية:” هناك مشكلة فعليه حصلت ولن يتم إبلاغ الركاب بخطة الرحلة بعد تغييرها”، لافتًا أنه كان وضع استثنائي.”

وأضاف:” كان هذا القرار في غير محله، فالطائرة لم تكون حمولتها كاملة العدد فحاولوا دمج المسافرين حتى صار اللي صار وتم الاعتذار أنها لم تتكرر مرة أخرى.”