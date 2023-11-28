شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق يشارك خالد عبدالرحمن الغناء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، وهو في حالة من الشجون والفرح، حيث شارك الفنان خالد عبدالرحمن الغناء، في جو من السعادة والألفة.

وجاء الزعاق أثناء تواجده في مجلس من الرجال، ويبدأ بالغناء، حتى اندمج معه الفنان خالد عبدالرحمن، وبدأ في الغناء هو الآخر.

وانتشر المقطع على نطاق كبير، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن إعجابهم الكبير وحبهم للزعاق، وأن الله رزقه القبول.