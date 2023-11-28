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خالد الزعاق يشارك خالد عبدالرحمن الغناء .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، وهو في حالة من الشجون والفرح، حيث شارك الفنان خالد عبدالرحمن الغناء، في جو من السعادة والألفة.

وجاء الزعاق أثناء تواجده في مجلس من الرجال، ويبدأ بالغناء، حتى اندمج معه الفنان خالد عبدالرحمن، وبدأ في الغناء هو الآخر.

وانتشر المقطع على نطاق كبير، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن إعجابهم الكبير وحبهم للزعاق، وأن الله رزقه القبول.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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