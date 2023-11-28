شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ: القضايا المدنية يوجد بها تقادم عكس الجنائية وبعض المدح يعتبر قذف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي الدكتور خالد الحجاج أنه ليست جميع القضايا تسقط بالتقادم، حيث أن القضايا المدنية الشائع فيها التقادم، حيث أنها لا تسمع عند القاضي بعد عدد معين من السنين، حسب القضية.

وأضاف الحجاج أن ذلك عكس القضايا الجنائية والتي لا ينفي التقادم حق سماعها عند القاضي،إلا في بعض الحالات الاستثنائية، فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك جريمة قتل واكتشف القاتل بعد 20 عام، تسمع الدعوى من جديد.

وتابع مؤكدًا أن القانون يعاقب على بعض حالات من المدح، والتي يمكن أن تحمل في طياتها قذف، فعلى سبيل المثال أن يقول أحدهم لشخص ما أنه يعرف أصله، وهذا لا يعتبر قذف لكنه يحمل ذلك في طياته.