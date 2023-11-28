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اكتشف فريق دولي من علماء الآثار أكبر أداة حجرية في العالم في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن فأس يدوي مصنوع من البازلت يعود تاريخها إلى ما قبل 200 ألف سنة.
يبلغ طول هذه الأداة الحجرية (الفأس) 20.2 بوصة (51.3 سم)، ورغم حجمها الكبير، يمكن حملها بسهولة بكلتا اليدين. تم العثور على الفأس في سهل قرح، جنوب مدينة العلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية.
تفاصيل الكشف الأثري الجديد في السعودية?
قال عالم الآثار عمرجان أكسوي مدير مشروع التنقيب، إنه وفقًا لتقييم الفريق لشكل الأداة وخصائصها، يبدو أن تاريخ الفأس اليدوي قد يعود إلى العصر الحجري القديم السفلي أو الأوسط، حيث يُقدر عمر الأدوات الأخرى التي تم العثور عليها في الموقع بحوالي 200,000 عام مضت.
أوضح عالم الآثار عمرجان أكسوي أنه خلال العمليات اليومية للتنقيب، اكتشف أعضاء الفريق الفأس اليدوي العملاق على سطح كثيب رملي في سهل قرح بالمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أنهم اكتشفوا أيضًا 13 فأسًا يدويًا آخر في الموقع، حيث كانت الفؤوس اليدوية المكتشفة متشابهة في الصناعة ولكن بأحجام أصغر، كما أكد أنهم سيواصلون البحث عن فؤوس يدوية كبيرة إضافية في نفس المنطقة، وأن عمليات التنقيب ستتواصل في فترات مختلفة.
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