ما هي المادة المحظورة التي تناولها نجم النصر وقد تسبب منعه من اللعب نهائياً؟

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شهد الساعات الأخيرة جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية السعودية نتيجة لتصرفات النجم الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط نادي النصر السعودي، بعد مباراة فريقه مع الأخدود.
المادة المحظورة التي تناولها نجم النصر
شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية السعودية بسبب تصرفات النجم الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط نادي النصر السعودي.
بعد مباراة النصر والأخدود كما انتشرت العديد من الأخبار حول تعاطي اللاعب لمادة محظورة أثناء المباراة، حيث تم تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اللاعب وهو يستنشق زجاجة طبية صغيرة.
وأفاد أخصائي العلاج الطبيعي بأن المادة التي استنشقها اللاعب قد تكون غالبًا زيت النعناع، وهو ما يستخدمه العديد من الرياضيين لزيادة التركيز وتحسين التنفس.
من ناحية أخرى، حقق النصر فوزًا بثلاثة أهداف دون رد على الأخدود في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، محتلاً المركز الثاني في الترتيب العام.
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