شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: فضيحة دقيق فاسد تهز السعودية والمتورطون وافدون من هذه الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رابط وشروط التسجيل والقبول في الوظائف الشاغرة في كلية الملك فهد الأمنية وكم يعطون رواتب؟

وثق مقطع فيديو لحظة قيام الجهات الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع جهات أخرى، بضبط عمالة مخالفة تورطت في الغش في الدقيق المدعوم، وتم ضبط هذه العمالة داخل مستودع في العاصمة الرياض، وتم استخدام الإجراءات الرقابية للتحقق من جودة ونوعية الدقيق المدعوم، حيث تظهر اللقطات الفيديوية العملية التفتيشية والكشف عن المخالفات، ويظهر الفيديو الجهود المشتركة للرقابة من أجل حماية المستهلكين والتحقق من توفير المواد الغذائية بجودة عالية وبمواصفات صحية، وتأتي هذه الجهود في إطار متابعة ورصد السلطات لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأعلى معايير الجودة والأمان للمستهلكين.

فضيحة دقيق فاسد تهز السعودية

تم اكتشاف وجود حشرات في دقيق داخل المستودع، حيث كانت العمالة تقوم بإعادة تعبئته في عبوات مختلفة الأحجام بهدف تحقيق ربح سريع، وتم إغلاق المستودع فورًا، وتم ضبط وحجز كميات الدقيق قبل أن تصل إلى المستهلكين وتم أيضًا إحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضدهم.