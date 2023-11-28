بالفيديو: أسطورة النصر يعلن تحدي الهلال في الديربي وهذا هو الرهان

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نجم النصر السابق محمد نور، أطلق تحدياً لأسطورة الهلال، محمد الدعيع قبل المباراة المرتقبة في الديربي المقررة في 1 ديسمبر في إطار الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
أسطورة النصر يعلن تحدي الهلال في الديربي
نوه محمد نور نجم النصر السابق في تصريحاته عبر برنامج “دورينا غير”، بأن النصر يقدم أداءً أفضل في الدوري السعودي، رغم تصدر الهلال للبطولة، وأكد محمد الدعيع أسطورة الهلال، أن الأهم هو احتلال الهلال لصدارة المسابقة، داعيًا نور إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وعقب ذلك اقترح اللقاء معًا.
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