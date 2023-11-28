شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصادر تكشف السبب الحقيقي لغياب البليهي عن ديربي النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة
نادي الهلال السعودي استقبل خبراً غير متوقع قبل المواجهة المنتظرة مع نادي النصر في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.
السبب الحقيقي لغياب البليهي
تعرض مدافع نادي الهلال علي البليهي لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال مواجهة الحزم، مما يثير التساؤلات حول مشاركته في المواجهة المرتقبة مع النصر، ذلك جاء وفقًا لتصريحات ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي في النادي. وقد أشار الشهراني إلى أن طبيعة الإصابة ودرجة الشد قد تحدد إمكانية مشاركة البليهي في المباراة القادمة، مشيرًا إلى أن التمزق قد يؤدي إلى غيابه، في حين يمكنه المشاركة في حالة وجود شد فقط.
وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس لنادي الهلال، حيث يستعد لمواجهة النصر في الديربي السعودي، والذي يعد من أبرز المباريات في الدوري، وسيكون لغياب البليهي تأثير كبير على الدفاع الهلالي، وسيكون على الجهاز الفني قرار هام بشأن مشاركته في المواجهة الهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف السبب الحقيقي لغياب البليهي عن ديربي النصر والهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.