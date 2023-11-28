شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد زوجة رياض محرز تتحدث عن أكثر شيء أعجبها في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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أثنت تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي، على كرم الشعب السعودي بعد تقديم مساعدة من قبل مواطنة سعودية في موقف صعب، وشاركت وارد قصتها حيث ابتلع جهاز الصراف الآلي بطاقتها أثناء توجهها إلى منزلها في جدة، ولم تستطع الوصول إلى أي شخص للمساعدة.

شاهد زوجة رياض محرز

وأشارت تايلور وارد إلى أن السيدة السعودية قامت بإخراج بطاقتها من جهاز الصراف الآلي ودفعت ثمن سيارة الأجرة التي كانت تستخدمها، على الرغم من رفض تايلور لهذه اللفتة الكريمة، إلا أن السيدة السعودية أصرت على مساعدتها ورحبت بها في المملكة العربية السعودية.وفي ختام رسالتها، عبّرت تايلور وارد عن امتنانها وشكرها للسيدة السعودية على لطفها وكرمها، مؤكدةً أن هذا الموقف جعلها تشعر بالأمان والامتنان في بلد غريب، وأثنت على حسن تصرف السيدة السعودية وكرم الشعب السعودي.