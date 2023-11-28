شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل الحكم على المصرية هبة السيد التي نشرت فيديوهات فاضحة لاطفالها والان مع التفاصيل الكاملة

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قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في القاهرة بمعاقبة البلوجر هبة السيد، صاحبة قناة “أم زياد”، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وفرضت عليها غرامة قدرها مائتي ألف جنيه.

تفاصيل الحكم على المصرية هبة السيد

أحالت النيابة العامة المتهمة، التي تدير قناة “أم زياد“، إلى محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في القاهرة، وتواجه المتهمة اتهامات بظهور أطفالها في مقاطع مرئية نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح غير قانونية، وكانت هذه المقاطع تعرّض أطفالها الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر للخطر، وكانت المتهمة قد نشرت مقطع فيديو فاضحًا تتحدث فيه عن مشاهدتها لأبنائها في أوضاع مخلة وعرّضت أخلاقهم للخطر.