شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طيران ناس يعلن رسمياً عن عروض جبارة في الجمعة البيضاء وهذا أخر موعد لحجز رحلتك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحصيني يكشف عن موجة صقيع تضرب الرياض وتبوك خلال ساعات ويحذر سكان المملكة من هذه الملابس عروض الجمعة البيضاء هي عروض ترويجية لشركة طيران ناس تتيح للمسافرين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من وجهات الطيران الداخلية بأسعار تبدأ من 89 ريال سعودياً. يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه العروض للسفر من دون توقف من المدن التالية: الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة. طيران ناس يعلن رسمياً عن عروض جبارة في الجمعة البيضاء وقت الحجز: يمكن الحجز خلال الفترة من 23 نوفمبر 2023 حتى 28 نوفمبر 2023 الساعة 23:59.

يمكن الحجز خلال الفترة من 23 نوفمبر 2023 حتى 28 نوفمبر 2023 الساعة 23:59. فترة السفر: يمكن السفر في الفترة من 1 ديسمبر 2023 إلى 19 فبراير 2024.

يمكن السفر في الفترة من 1 ديسمبر 2023 إلى 19 فبراير 2024. رحلات داخلية: تبدأ الأسعار من 89 ريال سعودي.

تبدأ الأسعار من 89 ريال سعودي. رحلات دولية: تبدأ الأسعار من 139 ريال سعودي.

تبدأ الأسعار من 139 ريال سعودي. العدد المحدود: العرض ينطبق على فئات الحجز المختارة، وعدد المقاعد محدود.

العرض ينطبق على فئات الحجز المختارة، وعدد المقاعد محدود. الرحلات المستثناة: يستثنى العرض من رحلات الرمز المشترك التي يتم تشغيلها بواسطة شركاء الناس.

يستثنى العرض من رحلات الرمز المشترك التي يتم تشغيلها بواسطة شركاء الناس. فترات الاستثناء: يُرجى التحقق من الأيام والفترات المستثناة من العرض.

يُرجى التحقق من الأيام والفترات المستثناة من العرض. موقع الإطلاع: لمعرفة تفاصيل إضافية حول العرض، يمكن زيارة موقع طيران ناس.

لمعرفة تفاصيل إضافية حول العرض، يمكن زيارة موقع طيران ناس. شروط إضافية: يتم تطبيق شروط وأحكام طيران ناس على هذا العرض. نصائح عامة للمسافرين: تخطيط الرحلة: قم بتخطيط رحلتك مسبقًا وحدد وجهتك وتاريخ السفر المفضل لديك.

قم بتخطيط رحلتك مسبقًا وحدد وجهتك وتاريخ السفر المفضل لديك. الحجز خلال العرض: قم بحجز رحلتك خلال فترة العرض المعينة للحصول على أفضل الأسعار.

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