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وثق الفيديو لحظات تناول مجموعة من المواطنين خبز الدقسة، وهي نوع نادر من الخبز يتم زراعته في محافظة العرضيات. صرّح موثق الفيديو بأن خبز الدقسة الجنوبي يُقدم خصيصاً في المناسبات والأعياد.

تعرف على الوجبة التي كان يتناولها رجال جيش الملك عبد العزيز

تشير المعلومات المتداولة إلى أن خبز الدقسة كان يُعد وجبة للمحاربين القدامى، حيث يُصنع من حبوب الدقسة النادرة التي تُزرع في محافظة العرضيات، وتتميز هذه الحبوب بلونها الداكن الخالي من الجلوتين، كما أنها غنية بشكل كبير بالألياف وتوفر طاقة هائلة للجسم.