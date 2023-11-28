شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو جنود صهاينة يحتفلون بيوم السبت داخل مركز اسلامي شهير في غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحصيني يكشف عن موجة صقيع تضرب الرياض وتبوك خلال ساعات ويحذر سكان المملكة من هذه الملابس وثق مقطع فيديو إقامة جنود إسرائيليين حفل عشاء داخل حرم الجامعة الإسلامية بغزة، احتفالاً بيوم السبت اليهودي. فيديو جنود صهاينة يحتفلون بيوم السبت داخل مركز اسلامي شهير في غزة وأظهر الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي تجمع الجنود وهم يجلسون على طاولات محيطة بالطعام في الظلام، وكانوا يغنون خلال الفعالية، يأتي هذا في سياق استمرار التوتر بين إسرائيل وحماس، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في الأحداث منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر. توغلت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة كجزء من التصعيد العسكري الحالي.

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