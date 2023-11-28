انت الان تتابع طيران ناس يطلق رحلتين أسبوعية مباشرة بين جدة وأسمرة عاصمة إريتريا ابتداءً من 17 يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 12:40 مساءً

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، إطلاق رحلات مباشرة بين العاصمة الإريترية أسمرة وجدة اعتباراً من 17 يناير المقبل، وذلك في إطار خطط طيران ناس للنمو وتوسيع شبكته في السوق الإفريقية، ضمن خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 ، وبما يحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين. وستنطلق رحلات الطيران اﻻقتصادي الرائد من جدة إلى أسمرة ابتداءً من 17 يناير المقبل بواقع رحلتين أسبوعية مباشرة أيام الأربعاء والأحد، بما يعزز وجهات السفر إلى افريقيا المُقدّمة من طيران ناس للمسافرين من معتمرين وزوار بين البلدين. ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ويخطط لمضاعفة العدد بحلول عام 2030 إلى 165 وجهة. ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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