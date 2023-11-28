انت الان تتابع بعد ١٤ جولة.."بونو" يتصدر قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 12:41 مساءً

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر 5 حراس مرمى حفاظاً على نظافة الشباك، بعد مرور 14 جولة من منافسات الدوري السعودي. وواصل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال صدارته لقائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، فقد حافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات . وجاء بالمركز الثاني السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي، بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد، حيث نجح كل منهما في الحفاظ على نظافة الشباك خلال 6 مباريات . وتساوى بالمركز الثالث البرازيلي مايلسون، حارس مرمى التعاون، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، اللذان نجحا في الحفاظ على نظافة شباكهما خلال 5 لقاءات .

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