أمير الباحة يطلع على الأعمال المنفذة في عقبة حزنة ومشروع طريق الحمراء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 12:50 مساءً

اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على الأعمال المنفذة في عقبة حزنة، وتنفيذ مشروع طريق الحمراء في قطاع تهامة. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي، الذي استعرض أعمال الصيانة المنفذة في عقبة حزنة عقب هطول الأمطار وما تم اتخاذه من تدابير لتسهيل حركة المرور على مرتاديه الذي يربط بين محافظة بلجرشي بقطاع السراة ومحافظة المخواة بتهامة بطول 28 كيلومتراً، مفيداً بأن الأعمال مستمرة من حماية وتصريف مياه الأمطار وإزالة الصخور بعد هطول الأمطار. وأوضح أن العمل جارٍ في تنفيذ مشروع طريق الحمراء الذي يربط ما بين محافظتي غامد الزناد والمخواة بقطاع تهامة بطول 4 كم و200 متر، مفيداً بأنه وفق توجيه سمو أمير المنطقة يعكف حالياً فرع وزارة النقل بالمنطقة وجمعية طرق على تمهيد وتنفيذ الطريق. وأكد أمير منطقة الباحة أهمية متابعة المشاريع الجاري تنفيذها والرفع بتقارير حيال ذلك أولاً بأول ومضاعفة الجهود لسرعة إنهاء هذه المشاريع وإيجاد الحلول التي تكفل معالجتها.

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